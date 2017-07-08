أبوتريكة: جنود مصر ضحوا من أجل الوطن.. رحم الله الشهداء2017-07-08 11:43:28
أعرب نجم كرة القدم بالنادي الأهلي سابقا محمد أبو تريكة عن حزنه على شهداء حادث “رفح” الإرهابي، مشيرا إلى أنه دفعوا بدمائهم وحياتهم للدفاع عن وطنهم.
وقال أبوتريكة من خلال صفحته على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “الدفاع عن الوطن والأرض له تضحياته فهناك من يدفع الدماء وحياته في سبيل ذلك وجنود مصر مثال علي ذلك رحم الله شهداء مصر واسكنهم فسيح جناته”.
وكان هجوم إرهابي قد استهدف تمركز تابع للقوات المسلحة في مدينة “رفح” بمحافظة شمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد 23 ضابط وجندي وتصفية 40 إرهابي.
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