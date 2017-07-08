أكد اللواء طيار هشام الحلبي عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن التحرك الدولي لاتخاذ مواقف عقابية ضد قطر صعب، مشيرا إلى وجود مصالح مشتركة بين دول مجلس الأمن وقطر.

وقال الحلبي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، “لا توجد صداقات أو عداءات دائمة ولكن هناك مصالح دائمة”.

وأضاف أن ما يصعب التعامل مع الإرهاب هو “القتال المتلاحم من مسافات قريبة” بين الجيش والإرهابيين، مشيرا إلى أن المتفجرات التي بحوزة الإرهابيين قوية وموجتها الانفجارية قد تؤدي إلى قتل الناس.

وتوقع أن يكون هناك مخطط خارجي لدعم العناصر الإرهابية التي قامت بعملية أمس نظرا لعددهم وقوة أسلحتهم، مؤكدا أنه من الممكن القضاء على الإرهاب في وقت أقل ولكن سيعاني منها المدنيين لأنهم يختبئون في وسط المدنيين.

وكان هجوم إرهابي قد استهدف تمركز تابع للقوات المسلحة في مدينة “رفح” بمحافظة شمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد 23 ضابط وجندي وتصفية 40 إرهابي.