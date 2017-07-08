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المنوفية تشيع جثمان شهيد رفح إلي مثواه الأخير
جنازة عسكرية

المنوفية تشيع جثمان شهيد رفح إلي مثواه الأخير

2017-07-08 11:49:00
أ ش أ

شيع أهالي قرية ” الخضرة ” والقري المجاورة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية اليوم جثمان الشهيد الملازم أول ” أحمد محمد محمود حسانين شاهين ” إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية في جنازة شعبية مهيبة تقدمها المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط ، ومدير الأمن اللواء خالد أبو الفتوح.
وردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب الذي يستهدف أرواح رجال الشرطة والجيش مطالبين بالقصاص العادل والوقوف خلف القيادة السياسية وجيشنا العظيم للقضاء علي الإرهاب والعبور بمصر إلي بر الأمان .
من جانبه ، نعي المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط ، شهداء الوطن من رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين استشهدوا فجر أمس في عملية إرهابية غاشمة نجحت القوات المسلحة المصرية في التصدي لها وإحباطها وتصفية ما يزيد عن 40 تكفيريا ...مؤكدا أن مثل هذه العمليات تزيد الجميع عزيمة وقوة وإصرار من أجل إقتلاع الإرهاب من جذوره والقضاء علي قوي الشر.

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