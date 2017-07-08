نعت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة شهداء الوطن الذين استشهدوا جراء العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت النيل من خير أجناد الأرض بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت جامعة الأزهر - في بيان اليوم السبت - أن أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا قدموا أرواحهم فداء للوطن وحفاظا على أرض سيناء الغالية تلك الأرض المباركة، مشيدة بالجهود المخلصة والدماء الطاهرة التي تسيل في سبيل الحفاظ على الوطن والتي يبذلها رجال القوات المسلحة البواسل.

وأكدت الجامعة باسم رئيسها وعمداء كلياتها والعاملين بها أن نجاح أبطال القوات المسلحة في سرعة القصاص للشهداء من الإرهابيين يعد رسالة واضحة لداعمي الإرهاب أن جيش مصر يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مصر، كما أكدت أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تستطيع النيل من عزيمة المصريين ولن تزيدهم إلا إصرارا على هزيمة الإرهاب ودحره والقضاء عليه من جذوره.

كما تقدمت جامعة الأزهر بخالص العزاء لأسر وأهالي الشهداء، ودعت الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.