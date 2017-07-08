 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 11:07 صباحاً
روابط سريعة
جامعة الأزهر تنعي أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا في رفح
جامعة الازهر

جامعة الأزهر تنعي أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا في رفح

2017-07-08 11:06:56
أ ش أ

نعت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة شهداء الوطن الذين استشهدوا جراء العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت النيل من خير أجناد الأرض بمدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.
وأوضحت جامعة الأزهر - في بيان اليوم السبت - أن أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا قدموا أرواحهم فداء للوطن وحفاظا على أرض سيناء الغالية تلك الأرض المباركة، مشيدة بالجهود المخلصة والدماء الطاهرة التي تسيل في سبيل الحفاظ على الوطن والتي يبذلها رجال القوات المسلحة البواسل.
وأكدت الجامعة باسم رئيسها وعمداء كلياتها والعاملين بها أن نجاح أبطال القوات المسلحة في سرعة القصاص للشهداء من الإرهابيين يعد رسالة واضحة لداعمي الإرهاب أن جيش مصر يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار مصر، كما أكدت أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تستطيع النيل من عزيمة المصريين ولن تزيدهم إلا إصرارا على هزيمة الإرهاب ودحره والقضاء عليه من جذوره.
كما تقدمت جامعة الأزهر بخالص العزاء لأسر وأهالي الشهداء، ودعت الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3