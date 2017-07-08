قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها كلفت فريق “الأطفال بلا مأوى” بالتدخل الفوري للتعامل مع إخطار من مواطنة بوجود أحد الأطفال بلا مأوى في محافظة الإسكندرية ويعاني من آلام مبرحة في ذراعه.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن الفريق تواصل مع مديرية التضامن بالإسكندرية، وتم تكليف فريق التدخل المحلي للتعامل مع حالة الطفل أول أمس، وبالفعل تم الوصول للطفل ويدعى “عماد” وكان يستضيفه أحد المواطنين بمنطقة العصافرة.

وأشارت إلى أن الفريق رصد في تقريره أنه فور ملاحظة معاناة الطفل من ألم بذراعه، تم اصطحابه إلى مستشفى الرعاية وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وسيتم استكمال الكشف الطبي عليه صباح اليوم، وأفادت المديرية بأنه سيتم التعامل مع الحالة الصحية للطفل عقب صدور التقرير اليوم.

وشددت على أنه في حال حاجة الطفل إلى تدخل جراحي سيتم التواصل مع إحدى الجمعيات المعنية بتوفير نفقات العمليات لفئات الأولى بالرعاية بالإضافة إلى إجرائها له، مشيرة إلى أنه تم إيداع الطفل دار رعاية جمعية كاريتاس.