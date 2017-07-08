 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 11:04 صباحاً
روابط سريعة
وزيرة التضامن : متابعة طبية لطفل بلا مأوى بالإسكندرية.. ونقله إلى أحد دور الرعاية
غادة والي وزيرة التضامن

وزيرة التضامن : متابعة طبية لطفل بلا مأوى بالإسكندرية.. ونقله إلى أحد دور الرعاية

2017-07-08 11:04:24
أ ش أ

  قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها كلفت فريق “الأطفال بلا مأوى” بالتدخل الفوري للتعامل مع إخطار من مواطنة بوجود أحد الأطفال بلا مأوى في محافظة الإسكندرية ويعاني من آلام مبرحة في ذراعه.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن الفريق تواصل مع مديرية التضامن بالإسكندرية، وتم تكليف فريق التدخل المحلي للتعامل مع حالة الطفل أول أمس، وبالفعل تم الوصول للطفل ويدعى “عماد” وكان يستضيفه أحد المواطنين بمنطقة العصافرة.
وأشارت إلى أن الفريق رصد في تقريره أنه فور ملاحظة معاناة الطفل من ألم بذراعه، تم اصطحابه إلى مستشفى الرعاية وتم توقيع الكشف الطبي عليه، وسيتم استكمال الكشف الطبي عليه صباح اليوم، وأفادت المديرية بأنه سيتم التعامل مع الحالة الصحية للطفل عقب صدور التقرير اليوم.
وشددت على أنه في حال حاجة الطفل إلى تدخل جراحي سيتم التواصل مع إحدى الجمعيات المعنية بتوفير نفقات العمليات لفئات الأولى بالرعاية بالإضافة إلى إجرائها له، مشيرة إلى أنه تم إيداع الطفل دار رعاية جمعية كاريتاس.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3