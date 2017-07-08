القوات العراقية تسيطر على الساحل الايمن من الموصل بالكامل ومقتل 37 من "داعش"

أكد مركز العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول اليوم السبت ، أن القطعات الأمنية سيطرت على المدينة القديمة في الجانب الايمن لمدينة الموصل بالكامل.

وقال قائد عمليات قادمون يانينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية “واع” إن قوات الشرطة الاتحادية حررت باب الطوب بالكامل وسوق الصاغة وشارع النجفي وبذلك تكون قد اكملت المهام المناطة بها في المدينة القديمة والساحل الايمن من الموصل.

وكان قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت، قد أعلن أمس . الجمعة - أن قوات الشرطة الاتحادية قد أنجزت مهامها في المدينة القديمة بالموصل.. وأكد أن القوات تواصل ملاحقتها لفلول داعش في شارع النجيفي.

وفى تطور آخر أعلنت خلية الإعلام الحربي اليوم مقتل 35 عنصرا بداعش والقبض على 6 آخرين حاولوا التسلل إلى أيسر الموصل من الجانب الأيمن .

وقالت الخلية في بيانلها أن قطعات عمليات نينوى قتلت ٣٥ عنصرا بداعش وألقت القبض على ٦ آخرين حاولوا التسلل من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسربعد هروبهم أمام تقدم القطعات في معارك مدينة الموصل.

من ناحية أخرى أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى اليوم أن 12 من مسلحي “داعش” بينهم مسئول ديوان تلعفر قتلوا في ضربات جوية داخل القضاء غرب الموصل.

ونقلت الوكالة عن المصدر أن ثلاث ضربات جوية استهدفت بشكل متعاقب رتلا لقيادي بارز عربي الجنسية في اطراف تلعفر مما اسفر عن مقتل 12 مسلحا بينهم مسئول ديوان القضاء”.

وأضاف المصدر أن المراكز الصحية التابعة لداعش في تلعفر مستنفرة منذ امس بسبب الاصابات الكثيرة في صفوف التنظيم نتيجة الضربات التي كانت دقيقة للغاية.