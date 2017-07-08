سحر نصر تبحث اقامة مؤتمر استثمارى عن مصر ببرشلونة2017-07-08 11:04:51
أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تطلعها للتعاون مع جمعية رجال ورواد الأعمال الأسبانية ، مشيرة إلى أن عدد الشركات الإسبانية العاملة حاليا في مصر يبلغ 226 شركة.
وأضافت أن مساهمة هذه الشركات الإجمالية في مصر بلغت 1.1 مليار دولار ، لتحتل المرتبة 16 بين الدول التي تستثمر في مصر ، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الإسبانية حتى تصبح من أعلى 10 دول مستثمرة فى مصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالسيد يواكيم جاى دو مونتيلا رئيس جمعية رجال ورواد الأعمال الأسبانية ، على هامش مشاركتها فى منتدى كرانس مونتانا الذى يعقد فى برشلونة ، بحضور نحو 600 شخصية من رؤساء دول وحكومات حاليين وسابقين ورؤساء عدد من كبرى الشركات العالمية..
وذكر بيان لوزارة الإستثمار والتعاون الدولى أن يواكيم جاي دو مونتيلا أوضح أنهم يعملون كمحرك اقتصادي للمنطقة الجنوبية الغربية من أوروبا والبحر المتوسط ، وهدفهم تعزيز بيئة مواتية للنشاط الإنتاجي بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني ، وتعزيز المسئولية الاجتماعية لأصحاب العمل.
وناقش الجانبان إقامة مؤتمر استثمارى عن مصر لشرح مناخ الاستثمار فيها واهم القطاعات الواعدة التى تبحث عن مستثمرين أجانب ، حيث أن الشركات الأعضاء فى الجمعية يهتمون بالاستثمار فى قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية واللوجستيات والبنية الأساسية.
واتفق الجانبان على الترتيب لزيارة وفد من الشركات الأسبانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة ، فى ظل تطلع المجتمع الاسبانى للتعرف على الفرص الاستثمارية بها على أرض الواقع ، والإجراءات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار والاعمال.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة ، وإدخال تكنولوجيات متطورة من أجل ضمان مستوى معيشة أفضل وتنمية اقتصادية مستدامة ، مشيرة إلى أن مصر أطلقت عدة مشروعات ضخمة تهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتحت الباب أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب للمشاركة فى تلك المشاريع مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ، وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن الكثير من الحوافز والضمانات للمستثمرين.
وأوضح يواكيم جاي دو مونتيلا اهتمام الجانب الأسبانى بالاستثمار فى المشروعات المتعلقة بالنقل واللوجستيات فى مصر ، خاصة فى محور تنمية قناة السويس ، إضافة إلى مشروعات تحلية ومعالجة المياه.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أنها ستقوم بالتنسيق مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة ، للاتفاق على المشروعات التى يرغب الجانب الاسبانى فى الاستثمار فيها فى قناة السويس.
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