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ترامب يُغضب يهود بولندا بعد تصرف استثنائي
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب يُغضب يهود بولندا بعد تصرف استثنائي

2017-07-08 11:00:56
متابعات

انتقد قادة يهود في بولندا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن قرر عدم القيام بزيارة نصب محرقة “الهولوكوست” التذكاري في العاصمة البولندية وارسو، وهي زيارة لم يتغيب عنها أي رئيس أمريكي منذ الثمانينيات.

وقام ترامب بزيارة بولندا  هذا الاسبوع، كما قام باستذكار ما وصفه بـ”بطولة اليهود في مقاومة النازيين”، فيما اعتبره بمثابة “انتصار الروح البولندية”، خلال خطابه، إلا أن هذا لم يكن كافيا لدى المجتمع اليهودي البولندي.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت”، أصدر يهود بولندا بيانا قالوا فيه إنهم “شديدوا الأسف على عدم زيارة الرئيس دونالد ترامب للنصب التذكاري، رغم إلقائه كلمة على بعد كيلومترات قليلة من المكان”.

وأضاف البيان “منذ سقوط الحزب الاشتراكي عام 1989، دأب جميع الرؤساء الأمريكان الذين زاروا العاصمة وارسو  على زيارة النصب التذكاري لأبطال وارسو”.

ويرمز النصب التذكاري لـ”مقاتلي المقاومة اليهودية”، الذين قتلوا أثناء الحرب العالمية الثانية.

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