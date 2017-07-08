طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان حكومة حيدر العبادي بفتح ممرات آمنة لإنقاذ أهالي قضاء تلعفر غرب الموصل في محافظة نينوي والذي ما يزال يخضع لسيطرة تنظيم “داعش”.

وانتقد المرصد ـ في تقرير له حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) اليوم السبت ـ صمت الحكومة تجاه ممارسات داعش في حق المدنيين العالقين في تلعفر، وذلك بعد أن أعدم ما يقارب من 200 مدني في حي القادسية بعد اختطافهم على يد التنظيم في عيد الفطر بسبب محاولاتهم الهرب نحو القوات الأمنية شرق القضاء.

من جانبه، طالب النائب في البرلمان عن المكون التركماني حسن توران بإطلاق عمليات استعادة تلعفر لإنقاذ المدنيين من اعتداءات تنظيم”داعش”.

جدير بالذكر أن القوات العراقية واصلت عملياتها ضد آخر جيوب تنظيم “داعش” في البلدة القديمة غربي الموصل، حيث اقتربت من السيطرة على مناطق “الميدان” و”الشهوان” و”الطوالب”.