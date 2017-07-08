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مصادر حكومية تنفي وفاة الجنزوري
الجنزوري

مصادر حكومية تنفي وفاة الجنزوري

2017-07-08 10:55:19
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نفت مصادر حكومية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بشأن وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

وطالبت المصادر وسائل الإعلام بتحرّي الدقة فيما يتم نشره بهذا الخصوص، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد منه.

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