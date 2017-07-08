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بالصور.. أولى تدريبات صلاح في «ليفربول»
اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح

بالصور.. أولى تدريبات صلاح في «ليفربول»

2017-07-08 11:02:26
متابعات

بدأ نجم كرة القدم المصري محمد صلاح أولى تدريباته اليوم مع نادي “ليفربول ” الإنجليزي الذي تعاقد معه في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وكان النادي الإنجليزي قد أستطاع التعاقد مع صلاح في موسم الانتقالات الحالي قادما من نادي “روما” الإيطالي بقيمة 42 مليون يورو.
ونشرت الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي “ليفربول” الإنجليزي صور من التدريبات الاستعدادية قبل بداية الموسم الجديد باستاد “ميل وود”، واعتبرت الصفحة أن صلاح قد بدأ مسيرته الكروية مع “الريدز” رسميا اليوم.

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