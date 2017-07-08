أدانت وزارة الخارجية التشيكية بشدة الهجمات الإرهابية غير المبررة التي وقعت أمس الجمعة ضد القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

وأضافت الخارجيةالتشيكية، في بيان لها وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم السبت، أن التشيك تقف بجانب مصر في نضالها لمكافحة الإرهاب، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنيها بسرعة الشفاء للمصابين.

يشار إلى أن هجوما إرهابيا جبانا استهدف حاجزا أمنيا في مدينة رفح شمال سيناء أمس وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من القوات المسلحة.