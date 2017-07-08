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وزير الخارجية الألماني يحذر واشنطن من حرب تجارية
زيجمار جابربيل

وزير الخارجية الألماني يحذر واشنطن من حرب تجارية

2017-07-08 10:39:37
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حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، الولايات المتحدة من وضع عوائق تجارية أمام المنتجات الأوروبية، موضحًا أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات لن يمر دون رد فعل من أوروبا.

وقال جابريل في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية الصادرة اليوم السبت “إذا أعلنت الولايات المتحدة حقا أن واردات البضائع القادمة من ألمانيا إلى أوروبا تشكل خطرًا على أمنها القومي لتتجنب بذلك الحظر الدولي على الجمارك العقابية، فإن أوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي، سندافع عن أنفسنا، في النهاية مثل هذه النزاعات يخسر فيها الجميع، نأمل أن تقتنع الولايات المتحدة بذلك”.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية تحرير التجارة تعتبر من القضايا الصعبة في قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في هامبورج.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بعزل الأسواق الأمريكية إلى حد كبير لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”.

وفي المقابل، تريد باقي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مناهضة “الحمائية” في البيان الختامي للقمة.

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