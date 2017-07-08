أعلن نادي “مانشستر يونايتد” الإنجليزي أنه قد تم التوصل لاتفاق مع إدارة نادي “ايفرتون” الإنجليزي لضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ابتداء من الموسم المقبل.

وأشار النادي الإنجليزي في تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل التعاقد في وقت مناسب.