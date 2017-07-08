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الولايات المتحدة تؤكد مجددا دعمها لإعادة توحيد ‏قبرص
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الولايات المتحدة تؤكد مجددا دعمها لإعادة توحيد ‏قبرص

2017-07-08 10:37:30
أ ش أ

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ‏الأمريكية هيذر نويرت اليوم السبت دعم واشنطن لإعادة توحيد قبرص.‏

وأعربت نويرت في بيان صحفي نقله موقع وزارة الخارجية ‏الأمريكية على الانترنت عن خيبة أمل الولايات المتحدة إزاء انتهاء ‏مؤتمر قبرص الذي انعقد في مدينة كرانز-مونتانا بسويسرا بدون اتفاق.‏

وقالت نويرت:”إننا نعرب ايضا عن امتناننا واحترامنا للعمل الجاد ‏الذي بذلته جميع الأطراف بجانب تيسير الأمم المتحدة لعقد هذا ‏المؤتمر.وستواصل الولايات المتحدة دعم الجهود الرامية إلى إعادة ‏توحيد الجزيرة بوصفها اتحادا ثنائيا يضم طائفتين، بما يعود بالنفع على ‏جميع القبارصة”.‏

وانتهت المحادثات التي دعمتها الولايات المتحدة خلال الفترة من 28 ‏يونيو إلى 7 يوليو في مدينة كرانز مونتانا السويسرية بدون التوصل إلى ‏اتفاق يؤدي إلى اعادة توحيد الجزيرة المنقسمة منذ الغزو التركي لها عام ‏‏1974.‏

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