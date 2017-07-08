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بث مباشر .. تشييع شهداء القوات المسلحة في هجوم رفح الإرهابي
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بث مباشر .. تشييع شهداء القوات المسلحة في هجوم رفح الإرهابي

2017-07-08 10:33:55
متابعات

تقدم لكم شبكة الإعلام العربية “محيط” خدمة البث المباشر لتشيع محافظات مصر، اليوم السبت، شهداء الواجب الوطني من أبطال القوات المسلحة، الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي الذي وقع، الجمعة، في محافظة شمال سيناء.



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