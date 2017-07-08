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"جرينبيس" تسخر من ترامب بطريقتها
جرينبيس تسخر من ترامب

"جرينبيس" تسخر من ترامب بطريقتها

2017-07-08 10:34:00
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شكل طفل يبكي.. هذا المجسم نصبه ناشطون في منظمة “جرينبيس” البيئية الدولية في مدينة هامبورج الألمانية، التي تحتضن حاليا قمة مجموعة العشرين.

ويجلس الطفل على الكرة الأرضية في “بامبرز ممتلئ”، وبيده اتفاق باريس المناخي الممزق، ما يسعى الناشطون من خلاله إلى الإيحاء بضرورة تطبيق هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى احتواء الاحتباس الحراري في العالم.

وأوضح المسؤول في “جرينبيس” بألمانيا كارستن سميد، أن “بقية زعماء مجموعة العشرين لا يسعهم الانتظار حتى يكبر دونالد ترامب.. عليهم تأكيد نيتهم ترك الفحم والنفط والغاز خلفهم”.

ويحمل المجسم المصنوع من المعجون الورقي والذي يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، شعارا يقول “حان وقت التغيير”.

يذكر أن ترامب أعلن الشهر الماضي انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ، بعد أن وصفه بأنه يخالف مصلحة أمريكا ووعد بتحقيق “صفقة أفضل”.

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