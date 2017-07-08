نشرت الرئاسة الكورية الجنوبية بيانا أشارت فيه إلى أن المباحثات بين الرئيس مون جيه إن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أكدت ضرورة حل أزمة الكوريتين وإنهاء البرنامج النووي لبيونج يانج.

وجاء في بيان نشره القصر الرئاسي “البيت الأزرق” اليوم السبت: “خلال المباحثات، استعرض الرئيس الكوري سياسة إدارته الجديدة تجاه نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية من خلال كل الوسائل الفاعلة والممكنة، بما فيها فرض عقوبات أشد وطأة على كوريا الشمالية ودفعها أيضا للحوار، وطلب مون من نظيره الروسي دعم بلاده في القيام بدور فاعل في سياق دفع كوريا الشمالية للعودة إلى طاولة المفاوضات الرامية إلى إنهاء برنامجها النووي”.

وقال البيان إن الرئيسين اتفقا على العمل المشترك لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، مؤكدين أن موسكو وسيئول لن تقبلا أن تكون كوريا الشمالية دولة نووية مهما كانت الظروف.

ووفق “يونهاب” أكد الرئيس الروسي موقف موسكو الثابت، بعدم السماح لكوريا الشمالية أن تكون دولة نووية على الإطلاق، وشدد على دعم الحكومة الروسية لجهود سيئول في حث بيونج يانج على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وخلال المباحثات، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلديهما، لاسيما في قطاع الطاقة، وضرورة تفعيل التعاون المشترك في مشروعات تطوير الشرق الأقصى لروسيا.

كما اتفق الرئيسان أيضا على العمل المشترك للتوصل إلى توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الاقتصادي الأورآسيوي.