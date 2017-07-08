بوتين يبلغ ترامب عدم تدخله بالانتخابات والأخير "يتقبل"2017-07-08 10:18:23
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترتمب أمس الجمعة بأن موسكو لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية وإن ترامب قبل ذلك.
وقال لافروف من هامبورج حيث يشارك في قمة مجموعة الـ20: “قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سمع تأكيدات قوية من الرئيس الروسي بوتين بأنها (المزاعم) غير صحيحة، وإن السلطات الروسية لم تتدخل في الانتخابات”.
وأضاف الوزير الروسي: “قال الرئيس ترامب إنه قبل هذه التأكيدات، وهذا كل ما في الأمر”.
وكان أول اجتماع مباشر بين ترمب وبوتين، الجمعة، وديا لدرجة أنه حتى سيدة أمريكا الأولى ميلانيا عجزت عن منعه من أن يمتد إلى حوالي ضعفي الوقت المخطط له.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه حاول بضع مرات تذكير الرئيس بالوقت أثناء اجتماعه مع الرئيس الروسي.
وأبلغ تيلرسون الصحافيين: “أحد الأسباب في أن الاجتماع استمر لوقت طويل أنه بمجرد لقائمها فإنهما تعارفا على بعضهما بعضاً بسرعة، وكان هناك الكثير من الأمور للحديث بشأنها. حدث قدر من التواصل وتبادل الآراء لدرجة أن لا أحد منهما أراد أن يتوقف”.
وأوضح تيلرسون أن الزعيمين تواصلا سريعا وحدث بينهما “تفاعل إيجابي واضح للغاية”.
واستغرق اجتماع ترامب وبوتين ساعتين و15 دقيقة، وهو أطول كثيرا من الوقت الذي كان مخططا له.
وقال تيلرسون: “اضطررت بضع مرات إلى تذكير الرئيس.. الناس كانت أنظارهم مركزة على الباب. حتى إنهم أرسلوا السيدة الأولى في مرحلة ما لمعرفة هل يمكن إخراجنا من هناك، لكن ذلك لم يجد نفعا”.
وأضاف قائلاً: “انتظرنا ساعة أخرى بعد أن جاءت لرؤيتنا. من الواضح أنها فشلت”.
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