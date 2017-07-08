قدم الفنان محمد رمضان التعازي للشعب المصري على ضحايا حادث “رفح” الإرهابي، مؤكدا أن ألتقى شخصيا بالشهيد المقدم أحمد منسى، واصفا اياه بأنه “شخصية عظيمة ومثال للشجاعة والتضحية والبطولة ويعشق تراب مصر”.

وأستشهد رمضان من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم السبت، بجملة الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع بأن “ليس كل من يحارب يحمل بندقية”، مطالبا بأن يقوم كل شخص بدوره ويخلص في عمله.

وقال : “أن أي شخص انتمى للقوات المسلحة تربيته اكتملت بجانب تربية الأسرة بشكل سليم، متخفوش على أي حد اتربى في الجيش”.

وكان هجوم إرهابي قد استهدف تمركز تابع للقوات المسلحة في مدينة “رفح” بمحافظة شمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد 23 ضابط وجندي وتصفية 40 إرهابي.