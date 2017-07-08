 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 11:00 صباحاً
روابط سريعة
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق
رمزي عزالدين رمزي نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يصل دمشق

2017-07-08 10:29:48
متابعات

وصل إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم السبت رمزي عزالدين رمزي نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا.

وقال مصدر دبلوماسي في مكتب الأمم المتحدة بدمشق لوكالة الانباء الالمانية إن “نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا رمزي رمزي وصل إلى دمشق وبدأ اجتماعا صباح اليوم مع مسؤولين في وزارة الخارجية السورية تتناول التحضيرات النهائية لعقد جلسة جنيف القادمة”.

واضاف المصدر “من المقرر أن يعقد رمزي مؤتمراً صحفيا ظهر اليوم عقب لقاءاته مع المسؤولين السوريين”.

وتأتي زيارة المسؤول الأممي إلى دمشق قبل انعقاد جلسة محادثات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة والتي ستبدأ بعد غد الاثنين.

وكان نائب مبعوث الأمم المتحدة زار دمشق منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، والتقى نائب وزير الخارجية السورية فيصل مقداد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3