وصل إلى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم السبت رمزي عزالدين رمزي نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا.

وقال مصدر دبلوماسي في مكتب الأمم المتحدة بدمشق لوكالة الانباء الالمانية إن “نائب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا رمزي رمزي وصل إلى دمشق وبدأ اجتماعا صباح اليوم مع مسؤولين في وزارة الخارجية السورية تتناول التحضيرات النهائية لعقد جلسة جنيف القادمة”.

واضاف المصدر “من المقرر أن يعقد رمزي مؤتمراً صحفيا ظهر اليوم عقب لقاءاته مع المسؤولين السوريين”.

وتأتي زيارة المسؤول الأممي إلى دمشق قبل انعقاد جلسة محادثات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة والتي ستبدأ بعد غد الاثنين.

وكان نائب مبعوث الأمم المتحدة زار دمشق منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، والتقى نائب وزير الخارجية السورية فيصل مقداد.