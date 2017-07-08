قاذفتان أمريكيتان تجريان مناورات بالذخيرة الحية في كوريا الجنوبية2017-07-08 10:09:57
قال الجيش الكورى الجنوبى إن قاذفتين أمريكيتين أسرع من الصوت أجرتا مناورات بالذخيرة الحية اليوم السبت، فى كوريا الجنوبية فى استعراض للقوة عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
وذكر سلاح الجو التابع لجيش كوريا الجنوبية أن القاذفتين الاستراتيجيتين من طراز “بى-1بى لانسر” انطلقتا من قاعدة أمريكية فى جوام وانضمت إليهما طائرات أمريكية وكورية جنوبية مقاتلة للقيام بمحاكاة لتدمير راجمة صواريخ باليتسية ومنشآت معادية تحت الأرض.
وأعلنت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء نجاحها فى إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات قائلة أن الصاروخ قادر على حمل رأس حربى كبير وثقيل.
ويعتقد بعض الخبراء أن مدى الصاروخ يمكن أن يصل إلى ألاسكا وهاواى وأن الاختبار يشير إلى تقدم كبير فى هدف كوريا الشمالية المعلن وهو صنع صاروخ مزود برأس نووى يمكنه ضرب البر الرئيسى الأمريكى.
وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أن الاختبار يشير إلى وتيرة أسرع من المتوقع فى برنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وأفاد سلاح الجو الكورى الجنوبى فى بيان بأن القاذفتين “بى-1بى” أجرتا المناورة بالذخيرة الحية فى مضمار بإقليم جانجوون فى شرق كوريا الجنوبية فأسقطتا أسلحة فى محاكاة لهجوم على راجمة صواريخ.
وقال إن الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية والأمريكية أجرت تدريبات على الضربات الدقيقة بقصد مهاجمة أهداف معادية تحت الأرض.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن القاذفتين حلقتا بعد ذلك ناحية الغرب مقتربتين بشدة من المنطقة الحدودية منزوعة السلاح وشديدة التحصين بين الكوريتين قبل أن تغادرا المجال الجوى لكوريا الجنوبية.
وتأتى المناورة فى أعقاب تدريب مدفعى وصاروخى مشترك بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية بعد يوم من إطلاق الشمال الصاروخ الباليستى العابر للقارات.
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
السعودية تمنع "بي إن سبورت" القطرية في الأماكن العامة والمقاهي والفنادق
كشفت مصادر مطلعة في السعودية، بأن هناك توجهًا خلال اليومين المقبلين بمنع بث قنوات بي إن سبورت القطرية في جميع الأماكن العامة والمقاهي الشعبية والفنادق. وأكدت بحسب ...Sat, 08 Jul 2017 07:34:03 GMT
-
مدير الكرة بـ«سموحة»: ننتظر خطاب «الكاف» بإيقاف النشاط فى السودان
أوضح عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن إدارة النادي تنتظر خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن إيقاف النشاط الكروي ...Fri, 07 Jul 2017 07:58:57 GMT
-
منتدى "كرانس مونتانا" يمنح وزيرة الاستثمار الميدالية الذهبية
منح منتدى “كرانس مونتانا” الميدالية الذهبية للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ضمن 5 شخصيات على مستوى العالم، وذلك فى ختام أعمال المنتدى بمدينة ...Sat, 08 Jul 2017 08:12:40 GMT
-
نادلات آليات يجذبن الزبائن لمطعم بيتزا في باكستان
تعمل رابعة وآني وجيني على تلبية طلبات الزبائن وتقديم البيتزا في أحد مطاعم مدينة ملتان الباكستانية، من دون أن يثير ذلك استياء المحافظين في هذه المدينة المعروفة ...Sat, 08 Jul 2017 07:38:40 GMT
-
بالفيديو.. تعرف على مطلب والد أحد شهداء «رفح» من محافظ الشرقية
أكد عمر الشبراوي والد الشهيد الرائد أحمد الذي استشهد في حادث أمس بشمال سيناء، أنه خدم في “الصاعقة” بمدينة “رفح 4 سنوات وكان يخدم فرقة “777” بمدينة العريش منذ 3 ...Sat, 08 Jul 2017 07:21:54 GMT
-
رقم قياسي جديد لأكبر تجمع للقطط البشرية في العالم (صور)
تجمع مئات الأشخاص من محبي القطط، وهم يرتدون أزياء القطط في عرض خاص في ماليزيا بهدف تحقيق رقم قياسي عالمي، ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وقد اجتمع المئات من ...Sat, 08 Jul 2017 07:47:03 GMT
-
منع وضع تمثال لـ"تاتشر" بالقرب من البرلمان البريطاني
نفت السلطات البريطانية المحلية اعتزامها إصدار تصريح بوضع تمثال لرئيسة الوزراء الراحلة مارجريت تاتشر، الملقبة بالمرأة الحديدية، بالقرب من البرلمان البريطاني، وسط ...Sat, 08 Jul 2017 07:42:59 GMT