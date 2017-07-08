منح منتدى “كرانس مونتانا” الميدالية الذهبية للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ضمن 5 شخصيات على مستوى العالم، وذلك فى ختام أعمال المنتدى بمدينة برشلونة الإسبانية، أبرزهم قرينة رئيس مقدونيا، ورئيس برلمان بنين، ونائب رئيس وزراء كمبوديا.

ونقلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها، عن السفير جان بول، مؤسس منتدى كرانس مونتانا، قوله إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمضى فى خطوات جيدة لتحسين مستوى الاقتصاد، مشيرا إلى أن المنتدى اختار الدكتورة سحر نصر للحصول على الميدالية الذهبية هذا العام نظرا لجهودها التنموية والاستثمارية فى مصر، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المرأة والفئات الأكثر احتياجا وتوفير الدعم لرواد الأعمال، وكذلك اختيارها من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتكون أول سيدة تنضم لعضوية المجلس الاستشارى رفيع المستوى التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعى، مؤكدا الدعم الكامل من المنتدى لمصر على المستوى الاقتصادى، ومعربا عن ثقته فى الاقتصاد المصرى.

وتقدمت نصر بالشكر والتقدير للمنتدى على منحها الميدالية الذهبية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى خلال الفترة المقبلة، وزيادة التعاون الاقتصادى بين أفريقيا وأوروبا.

ودار حديث بين الوزيرة وماجا ايفانوف، السيدة الأولى فى مقدونيا، والتى أعربت عن حرصها على زيارة مصر مرة أخرى بعد زيارتها الأخيرة مع زوجها الرئيس المقدونى، مؤكدة على حرص مقدونيا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

والتقت الوزيرة، فى غداء عمل، بعدد من الشخصيات البارزة فى الاتحاد الأوروبى وأفريقيا المشاركين فى المنتدى، حيث دار الحوار حول تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر والاتحاد الأوروبى وأفريقيا فى المرحلة المقبلة، وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، أن قانون الاستثمار الجديد أتاح عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وأضافت أنه يجرى حاليا الانتهاء من الخريطة الاستثمارية الشاملة التى تتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف المحافظات.