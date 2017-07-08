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ترامب يعد بإبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا
ترامب وتيريزا ماي

ترامب يعد بإبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا

2017-07-08 10:04:03
متابعات

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن بلاده ستوقع “قريبا جدا” اتفاقا تجاريا مع بريطانيا، وذلك خلال لقاء مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى على هامش قمة مجموعة العشرين فى هامبورج بالمانيا.

وقال ترامب أمام الصحفيين الحاضرين فى بداية اللقاء إنه سيكون “اتفاقا مهما جدا”.

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