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التلفزيون العراقي: إعلان "النصر" في الموصل خلال ساعات
عربات عسكرية للجيش العراقي شمالي الموصل

التلفزيون العراقي: إعلان "النصر" في الموصل خلال ساعات

2017-07-08 10:14:14
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أفاد التلفزيون العراقي أن “إعلان النصر” في الموصل سيتم خلال ساعات.

وواصلت القوات العراقية عملياتها ضد آخر جيوب تنظيم “داعش” في البلدة القديمة غربي الموصل، حيث اقتربت من السيطرة على مناطق “الميدان” و”الشهوان” و”الطوالب”.

وأعلنت مصادر عسكرية وفقا لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت ، أن عشرات الأمتار تبقت أمام القوات المقتحمة للالتقاء على ضفة نهر دجلة، مشيرة إلى أن العمل يجرى لملاحقة مسلحي التنظيم وتفكيك العبوات الناسفة في المنطقة، وذلك بعد استعادة السيطرة على شارع النجفي الذي يعتبر أحد أهم شوارع البلدة القديمة.

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