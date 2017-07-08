واصلت القوات العراقية عملياتها ضد آخر جيوب تنظيم “داعش” في البلدة القديمة غربي الموصل، حيث اقتربت من السيطرة على مناطق “الميدان” و”الشهوان” و”الطوالب”.

وأعلنت مصادر عسكرية وفقا لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت ، أن عشرات الأمتار تبقت أمام القوات المقتحمة للالتقاء على ضفة نهر دجلة، مشيرة إلى أن العمل يجرى لملاحقة مسلحي التنظيم وتفكيك العبوات الناسفة في المنطقة، وذلك بعد استعادة السيطرة على شارع النجفي الذي يعتبر أحد أهم شوارع البلدة القديمة.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية بتواصل المواجهات في محيط ناحية الجيارة جنوبي الموصل، حيث تحاول القوات الأمنية استعادة قرية الإمام التي أحكم التنظيم قبضته عليها بعد هجوم مباغت منذ أيام.