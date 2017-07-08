شدد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، على ضرورة غلق منابع التمويل ضد الإرهاب، ناعيا شهداء حادث “رفح” الإرهابي الذي وقع أمس.

وعن تغيير شركة “فودافون قطر” لخدمات الهاتف المحمول أسمها، أوضح قابيل من خلال مداخلة هاتفية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أنه قانونا من حق الشركة تغيير أسمها ولكن ربط السياسة بالتجارة أثبت خطئه.

وأعلن أن من حق كل دولة اتخاذ جميع الاجراءات التي تحمي أمنها القومي، مشيرا إلى قرار الدولة بمنع دخول السفن القطرية إلى المياه الإقليمية المصرية.

وكان هجوم إرهابي قد استهدف تمركز تابع للقوات المسلحة في مدينة “رفح” بمحافظة شمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد 23 ضابط وجندي وتصفية 40 إرهابي.

وفي سياق أخر، ترددت أنباء أمس أن شركة “فودافون” لتقديم خدمات الهاتف المحمول في قطر قد غيرت أسمها إلى “تميم المجد”.