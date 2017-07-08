قال الرئيس الصيني شي جين بينج لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد نزاع في الآونة الأخيرة بشأن هونج كونج إن على الصين وبريطانيا السعى إلى التوصل إلى تفاهم مشترك في الوقت الذي تنحيان فيه الخلافات جانبا ويحترم كل طرف المصالح الأساسية للطرف الآخر.

وقالت الصين الشهر الماضي إن البيان المشترك الذي صدر مع بريطانيا بشأن هونج كونج والذي وضع البرنامج العملي للطريقة التي تُحكم بها المدينة بعد عودتها للصين في 1997 وثيقة تاريخية لم تعد لها أي أهمية عملية.

وردا على ذلك قالت بريطانيا إن هذا الإعلان مازال ساريا ويمثل معاهدة صحيحة من الناحية القانونية بريطانيا ملتزمة بدعمها.

وتقول الصين إنه ليس من حق أي دولة أجنبية التدخل في هونج كونج لأنها شأن داخلي خاص بالصين وردت أيضا بغضب على تقارير تقدمها الحكومة البريطانية كل ستة أشهر للبرلمان بشأن هونج كونج.

وفي لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج بألمانيا يوم الجمعة قال شي لماي إن العلاقات بين البلدين يجب أن تقوم على أساس‭ ‬”تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة” وذلك حسبما قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت.

ونقلت الوزارة عن شي قوله “يجب على الجانبين تعزيز مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة واحترام كل طرف المصالح الأساسية والمخاوف الرئيسية للطرف الآخر.

“يجب على الطرفين السعي إلى التوصل لتفاهم مشترك في الوقت الذي ينحيان فيه الخلافات جانبا”.