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المرصد السوري: قصف صهاريج لنقل النفط تابعة لـ"داعش" في ريف دير الزور
داعش

المرصد السوري: قصف صهاريج لنقل النفط تابعة لـ"داعش" في ريف دير الزور

2017-07-08 08:49:28
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أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، مقره لندن، بأن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي قصفت صهاريج لنقل النفط تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور.

وقال المرصد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت ـ باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومسلحي تنظيم داعش في محيط اللواء 137 في الأطراف الجنوبية من دير الزور.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي قصف أمس مناطق خاضعة لسيطرة القوات النظامية في مدينة دير الزور شرق سوريا ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين.

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