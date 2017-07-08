وافق مجلس الولايات الألماني “البوندسرات”، أمس الجمعة، على إلغاء قانون يمنع إهانة رؤساء الدول الأجنبية على الأراضي الألمانية.

وحدث الإلغاء بعد أزمة الشهر الماضي كان بطلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما تقدم بشكوى قانونية ضد مقدم أحد البرامج الحوارية الألماني، يان بومرمان، بسبب قراءة قصيدة على قناة “زد دي إف”، قال فيها: إن أردوغان يشاهد مواد إباحية.

وأدى التحقيق مع بومرمان إلى جدل واسع في الداخل الألماني قلقا على حرية الرأي والتعبير في ألمانيا، وطالب العديد من الحقوقيين إلغاء القانون الذي سمح بالتحقيق معه، وبالفعل وافق المشرعون في مجلس النواب “البوندستاج” في يونيو الماضي على إلغائه.

ويقضي القانون بمعاقبة من يهين الأجهزة الأجنبية وممثلين عن الدول الأجنبية في ألمانيا بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.