قالت أجهزة الطوارئ في السلفادور إن حريقا هائلا شب في مبنى وزارة المالية الجمعة، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، وإصابة عدد آخر، وفقا لـ”سكاي نيوز”.

وقال كارلوس فوينتيس، المتحدث باسم أجهزة الطوارئ إن رجلا توفي نتيجة إصابته بحروق واستنشاق الدخان في الطابق الخامس من المبنى، المؤلف من تسعة طوابق.

وعرض شريط مصور محلي شخصا يقفز من الطابق العلوي بالمبنى ويهوى بقوة على سقف قرب الأرض. ولم يتضح ما إذا كان هذا الشخص نجا، وفقا لخورخي ميلينديز، رئيس أجهزة الطوارئ.

ونقل التلفزيون المحلي أيضا عن طبيب في مستشفى بالمدينة قوله إن امرأة توفيت، كما أكد فوينتيس إن بضعة أشخاص قفزوا من الطابقين الخامس والسادس، وأصيبوا بجروح.

وأضاف أنه تم إجلاء نحو 50 شخصا من المبنى، ونقل 25 شخصا إلى المستشفى للعلاج من حروق واستنشاق الدخان.