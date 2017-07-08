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إخلاء المقر الرئيسي لشرطة كاليفورنيا بعد تهديد بوجود قنبلة
الشرطة الامريكية

إخلاء المقر الرئيسي لشرطة كاليفورنيا بعد تهديد بوجود قنبلة

2017-07-08 08:09:35
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ذكرت شبكة “CNN” العربية في خبر عاجل، أنه تم إخلاء المقر الرئيسي لشرطة كاليفورنيا بعد تهديد بوجود قنبلة.

هذا ولم ترد مزيد من التفاصيل حتى الان.

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