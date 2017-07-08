سقط قتلى وجرحى من قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي، بقصف صاروخي شنه مسلحو جماعة أنصار الله “الحوثيون” على محافظة مأرب شمال شرقى اليمن بحسب “سبوتنيك”.

وقال مصدر عسكرى، بأن الحوثيين أطلقوا صاروخي كاتيوشا على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة للجيش اليمنى فى مدينة مأرب، أسفرا عن مقتل 4 عسكريين وإصابة آخرين.

يذكر أن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية يقوم بعملية عسكرية فى اليمن منذ مارس عام 2015 لدعم القوات الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى التى تقاتل القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” والرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح.