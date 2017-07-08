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اليوم.. جنازة عسكرية للشهيد العقيد أحمد المنسي بالشرقية
العقيد أركان الحرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة ـ سيناء ـ هجوم رفح

اليوم.. جنازة عسكرية للشهيد العقيد أحمد المنسي بالشرقية

2017-07-08 08:19:34
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية عن خروج جنازة عسكرية ظهر اليوم السبت، للعقيد أركان الحرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد أمس الجمعة في العريش، وذلك من مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان عقب صلاة الظهر وذلك بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية واللواء قائد قوات الصاعقة وقيادات الأمن.

وفي هذا السياق ، وصل مطار سوهاج العسكرى جثامين المجندين الشهيدين محمود صبرى محمد ومؤمن رزق أبو اليزيد، من أبناء مركز أخميم، اللذان استشهدا أمس جنوب رفح فى مواجهة الإرهاب بسيناء.

وكان فى استقبالهما المستشار العسكرى بسوهاج، ومحمود إمام رئيس مركز ومدينة أخميم  وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية، ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية للشهيدين بالمطار.

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