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اليوم.. "تنظيم الإعلام" تعلن تشكيل لجنة إعداد قانون تداول المعلومات
مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين ‎

اليوم.. "تنظيم الإعلام" تعلن تشكيل لجنة إعداد قانون تداول المعلومات

2017-07-08 08:08:11
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يعلن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، تشكيل اللجنة المكلفة، بإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، والتي تضم 12 عضوًا، وذلك من بين قائمة تضم 25 مرشحًا، يختار منها مكرم، بالتشاور مع أعضاء المجلس، وتضم ممثلين عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأعضاء بالمجلس، وشخصيات قانونية، ورموز إعلامية.

وكان مكرم، أعلن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وضع أمامها نماذج لقوانين المعلومات الموجودة في كل العالم، وستنتهي من مهمتها في ظرف شهر.

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