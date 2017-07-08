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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات اليابان "المدمرة" إلى 15 شخصا
فيضانات في اليابان

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات اليابان "المدمرة" إلى 15 شخصا

2017-07-08 08:07:18
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واصل منقذون، اليوم السبت، أعمالهم للعثور على مفقودين ونجدة أشخاص عالقين في منازلهم في جنوب غرب اليابان، حيث أدت فيضانات مدمرة إلى مقتل 15 شخصا بعد حصيلة سابقة الجمعة أشارت إلى 7 قتلى.

وذكرت وكالة أنباء “جيجي” اليابانية وتلفزيون “إن إتش كاي” العام، أنه تم العثور على جثث 15 شخصا.

وتسببت أمطار غزيرة غير مسبوقة بفيضان الأنهر عن ضفافها لتجرف معها طرقا ومنازل ومدارس في منطقة واسعة من جزيرة كيوشو أقصى الجنوب، وإحدى الجزر الرئيسية الأربع لأرخبيل اليابان الواقعة على بعد نحو 900 كلم من العاصمة طوكيو.

وجاب آلاف الجنود والشرطيين المنطقة راجلين وبمروحيات المناطق المأهولة في حين استمرت نداءات الحكومة لليقظة.

ونقلت “فرانس برس” عن يوشيهيدا سوغا المتحدث باسم الحكومة “يتوقع هطول أمطار غزيرة بشكل متواصل . أطلب من الأشخاص الموجودين في منطقة هذه الكارثة الطبيعية ان يولوا اهمية كاملة للأخبار الخاصة بأجلائهم”.

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