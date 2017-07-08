أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد، ببرقيتي عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا شمال سيناء، أمس الجمعة.

وجاء نص البرقية، الذى نشرها الحساب الرسمى للخارجية السعودية على تويتر: “علمنا ببالغ الأسى بنبأ التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا شمال سيناء، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، معربين لكم عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذين العملين الإجراميين الآثمين، مؤكدين وقوف المملكة مع مصر وشعبها الشقيق ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها”.

وتابع الملك سلمان فى برقيته: “نبعث لكم ولشعب مصر الشقيق ولأسر الضحايا باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا خالص التعازى وصادق المواساة، راجين لذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظكم والشعب المصرى الشقيق من كل سوء ومكروه”.

كما حرص أيضا الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تعزية الرئيس والشعب المصرى، قائلا: “تلقيت ببالغ الألم نبأ التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا شمال سيناء، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، أعرب لكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازى والمواساة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم من كل مكروه”.