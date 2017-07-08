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البنتاجون: التحالف قتل 603 مدنيين منذ بدء الحرب على "داعش"
التحالف الدولي

البنتاجون: التحالف قتل 603 مدنيين منذ بدء الحرب على "داعش"

2017-07-08 08:06:25
وكالات

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن غارات التحالف الدولي بقيادة أمريكا قتلت إجمالا 603 مواطنين منذ إطلاق الحملة الجوية ضد داعش في 2014.

وذكر التقرير أن غارات التحالف بين 19 إبريل و 23 مايو قتلت 119 مدنيا، ونصفهم قتلوا في الموصل أو قربها.

وشدد التقرير على أن التحالف اتخذ كل الاحتياطات الممكنة، ويتماشى قرار شن الضربة مع قوانين النزاع المسلح.

وأشارت “سكاي نيوز” أن المزاعم بشأن سقوط قتلى مدنيين في العراق وسوريا تتزايد، وذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في الموصل بالعراق وفي سوريا,

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