تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم السبت، محاكمة 11 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014، وذلك لحضور المتهمين من محبسهم لتعذر وصولهم الجلسة السابقة.

وكانت النيابة أحالت المتهمين في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة للمحاكمة الجنائية وتضم 11 متهما منهم 10 هاربين ومتهم واحد محبوس ويواجهون اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014.