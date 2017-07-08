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اليوم.. "السيسي" يستقبل "أبو مازن" لبحث سُبل تحقيق المصالحة الفلسطينية
السيسي يلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن‎

اليوم.. "السيسي" يستقبل "أبو مازن" لبحث سُبل تحقيق المصالحة الفلسطينية

2017-07-08 08:01:14
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يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، نظيره الفلسطيني محمود عباس، والذي يزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لمدة يومين.
وقال جمال الشوبكي، سفير فلسطين، بالقاهرة، إن عباس، سيطلع الرئيس السيسي، على تطورات الوضع الفلسطيني، مشيدًا في هذا الصدد بالدور المصري، في دعم القضية الفلسطينية والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا أساسيًا للفلسطينيين.
وأضاف الشوبكي، أن القمة المصرية الفلسطينية، ستبحث كذلك جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، موضحًا أن القاهرة تقوم بدور محوري في محاولات رأب الصدع الفلسطيني.

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