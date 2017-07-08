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"الأرصاد" : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
الطقس - الأرصاد الجوية - المناخ

"الأرصاد" : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2017-07-08 07:58:14
متابعات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة؛ ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على باقي أنحاء الجمهورية نهارًا لطيف ليلًا.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية مُعتدلة تنشط على الغرب أحيانًا.
وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وتكون درجات الحرارة:
القاهرة 25 37
الإسكندرية 24 31
مطروح 23 31
بورسعيد 25 32
دمياط 24 32
بلطيم 24 33
الإسماعيلية 21 38
السويس 22 38
العريش 24 33
نخل 20 35
طابا 22 35
الطور 26 36
مرسى علم 29 35
الغردقة 29 37
شرم الشيخ 28 38
رفح 23 32
كاترين 20 33
سيوة 23 37
المنيا 24 37
الفيوم 24 37
رأس سدر 24 37
أبوسمبل 25 38
وسط الدلتا 24 35
أسيوط 24 37
سوهاج 25 37
الأقصر 25 38
أسوان 27 39
شلاتين 28 39
حلايب 30 38
الوادي الجديد 26 38
قنا 27 38
نويبع 27 37

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