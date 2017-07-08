حدث في مثل هذا اليوم 8 يوليو.. اغتيال غسان كنفاني

951: تأسيس مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

1709: وقوع “معركة بولتافا” التي هزم فيها القيصر الروسي “بطرس الأكبر” الملك السويدي “شارل الثاني عشر” مما أدى إلى نهاية دور السويد كقوة إقليمية في أوروبا.

1760: وقوع “معركة ريستيغوش” بين المملكة المتحدة وفرنسا في إطار حرب السبع سنين.

1889: صدور العدد الأول من صحيفة وال ستريت جورنال.

1937: إبرام “اتفاقية سعد أباد” بين كل من العراق وتركيا وإيران وأفغانستان ضد الحركة الكردية.

1940: حكومة النرويج تنتقل إلى لندن إثر سقوط أوسلو في يد الألمان بعد قتال دام 62 يوما خلال الحرب العالمية الثانية.

1949: إعدام مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي “أنطون سعادة”.

1966: انقلاب عسكري بمملكة بوروندي ضد الملك “موامبوتسا الرابع” واعتلاء ابنه الأمير “نديزي الخامس” العرش.

1972: اغتيال الكاتب الفلسطيني “غسان كنفاني” على يد الموساد بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت.

1982: وقوع “أحداث الدجيل” في العراق وذلك ردا على محاولة اغتيال الرئيس العراقي “صدام حسين” وذهب ضحية تلك الأحداث 140 شخص.

1986: أمين عام الأمم المتحدة الأسبق “كورت فالدهايم” يتولى رئاسة النمسا.

1999: إعدام “آلان لي ديفيس” بالكرسي الكهربائي وكان ذلك آخر مرة تجرى فيها عملية الإعدام بالكرسي الكهربائي بولاية فلوريدا.

2003: السلطات الإسرائيلية تقرر السماح لليهود والسياح الأجانب بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى.

2009: انعقاد القمة ال35 لمجموعة الثماني في لاكويلا بإيطاليا.

2013: مقتل واحد وخمسين شخصا وإصابة المئات أمام نادي الحرس الجمهوري في القاهرة إثر إطلاق نار على معتصمين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.