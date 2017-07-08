أجلت السلطات الكندية آلاف السكان من منازلهم بالمنطقة الداخلية بكولومبيا البريطانية بسبب حريقين آخذين في الانتشار بشكل سريع في الغابات بعد أن أدى ارتفاع درجة الحرارة والرياح الشديدة والجفاف إلى جعل السيطرة على الحريقين أمرا صعبا.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت ، عن مصادر إعلامية قولها إن حرائق في منطقة كاريبو الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شمال شرقي فانكوفر، انتشرت عبر مساحة تبلغ نحو 15 كيلومترا مربعا في الوقت الذي تم فيه إجلاء نحو 3600 شخص من المنطقة.

وأمرت السلطات أيضا بإجلاء الناس من المنطقة الواقعة حول أشكروفت التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوبي الحرائق في كاريبو.