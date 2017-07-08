الكويت تطلب شراء طائرات نقل فرنسية متطورة بقيمة 1.1 مليار دولار2017-07-08 07:59:39
طلبت الكويت من فرنسا الموافقة على توريد مروحيات نقل من انتاج مؤسسة ايرباص الأوروبية يصل ثمنها الى 1.1 مليار دولار أمريكي.
وقالت مصادر فرنسية إن عدد مروحيات النقل التى طلبت الكويت شراءها هو 30 مروحية من طراز “كاركال H225M” وإن وزارة الدفاع الفرنسية قد وافقت على البيع من حيث المبدأ ويجرى الآن المفاوضات على تفاصيله وذلك تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية القائمة بين فرنسا والكويت.
وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية إيمانها بالدور الذى تلعبه الكويت فى أمن واستقرار الخليج وحرص باريس الدائم على دعم القدرة العسكرية الدفاعية للكويت منذ جلاء القوات العراقية الغازية عن أراضيها مطلع تسعينيات القرن الماضى.
وتتميز المروحيات “كاركال” التي ستحصل عليها الكويت بالقدرة على المشاركة فى الأعمال الحربية وكذلك المشاركة فى أعمال البحث والانقاذ ، كما أنها قادرة على الدفاع عن نفسها خلال العمليات بفضل الرشاش السريع المزودة به فضلا عن امكانية تزويدها بمنصات اطلاق للصواريخ “جو – بحر” ، وهم ما سيتم الاتفاق عليه فى ملحق اضافى لعقد البيع اذا طلبت الكويت تلك الخاصية الاضافية لتسليح الطائرات .
وقال جوليمان فورى الرئيس التنفيذى لمؤسسة ايرباص الاوروبية للانتاج الدفاعى إن العلاقات بين الكويت والمؤسسة تعود الى اربعين عاما وان الكويت تعد احد أهم عملاء ايرباص الشرق أوسطيين على صعيد شراء المروحيات حيث سبق للكويت شراء مروحيات بوما وسوبر بوما وجازيل من انتاج المؤسسة .
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