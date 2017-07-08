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الكنيسة الكاثوليكية تصف حكومة رئيس فنزويلا بـ"الديكتاتورية"
نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

الكنيسة الكاثوليكية تصف حكومة رئيس فنزويلا بـ"الديكتاتورية"

2017-07-08 07:38:34
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وصفت الكنيسة الكاثوليكية في فنزويلا حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بأنها “ديكتاتورية” يتم تعزيزها مع انتخاب جمعية تأسيسية في 30 يوليو.

ونقلت وكالة “سكاي نيوز” عن الاسقف دييغو بادرون رئيس المؤتمر الاسقفي الفنزويلي أن المسألة “ليست صراعا أيديولوجيا بين اليمن واليسار” ولكن “صراع بين حكومة أصبحت ديكتاتورية واشخاص يطالبون بالحرية”.

وأشارت الوكالة إلى أن فنزويلا تشهد أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عشرات السنين، ويتظاهر المعارضون للرئيس مادورو كل يوم مطالبين برحيله منذ ثلاثة أشهر.

وأدت أعمال العنف إلى مقتل 91 شخصا.

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