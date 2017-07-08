 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 08:49 صباحاً
روابط سريعة
استشهاد رضيع متأثرا بإصابته بحالة اختناق بالغاز قبل شهرين في رام الله
اشتباكات في الضفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين

استشهاد رضيع متأثرا بإصابته بحالة اختناق بالغاز قبل شهرين في رام الله

2017-07-08 07:42:17
أ ش أ

أعلن مساء الجمعة، عن استشهاد الطفل الرضيع عبد الرحمن محمود البرغوثي (سنة ونصف)، من قرية عابود شمال غرب رام الله، متأثرا بإصابته جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في القرية قبل حوالي شهرين.

ويذكر أن وزارة الصحة كان حولت الطفل الرضيع البرغوثي إلى مستشفى “هداسا” بسبب خطورة حالته، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3