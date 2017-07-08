أعلن مساء الجمعة، عن استشهاد الطفل الرضيع عبد الرحمن محمود البرغوثي (سنة ونصف)، من قرية عابود شمال غرب رام الله، متأثرا بإصابته جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في القرية قبل حوالي شهرين.

ويذكر أن وزارة الصحة كان حولت الطفل الرضيع البرغوثي إلى مستشفى “هداسا” بسبب خطورة حالته، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع.