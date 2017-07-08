توفى الطفل الهولندي تين كولستيرن جراء إصابته بنوع نادر من سرطان المخ، بعد أن تمكن من جمع ما يربو على 5ر2 مليون يورو في حملة خيرية من خلال طلاء الأظافر.

وكان الطفل تين “6 أعوام” قد تطوع لجمع الأموال من خلال طلاء أظفار الناس لصالح دعم الأسر من ضحايا الكوارث والصراعات التي نظمتها محطة إذاعية.

وذكر موقع “دتش نيوز” الهولندي الإخباري أنه تم تنظيم حملة أخرى مماثلة لصالح الأطفال المصابين بنفس المرض الذي أصيب به الطفل وبدأوا في طلاء الأظفار بالألوان الأربعة التي اختارها الطفل نفسه حيث تم جمع ما يزيد على مليون يورو.

وذكر التليفزيون الهولندي أنه يتم تشخيص حوالي 400 طفل في عموم أوروبا سنويا بالإصابة بسرطان جذع الدماغ الذي لا شفاء منه.