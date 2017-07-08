 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 08:52 صباحاً
روابط سريعة
حريق يشب في مبنى وزارة المالية بالسلفادور
حريق مصنع فى الفلبين

حريق يشب في مبنى وزارة المالية بالسلفادور

2017-07-08 07:36:30
متابعات

قال مسؤولون في السلفادور إن حريقا هائلا شب في مبنى وزارة المالية يوم الجمعة مما أدى إلى محاصرة أشخاص داخل المبنى.

وأظهرت مشاهد لتلفزيون محلي شخصا يقفز من المبنى المؤلف من تسعة طوابق. وأرسلت الحكومة طائرات هليكوبتر لإنقاذ الناس من داخل المبنى بالعاصمة سان سلفادور في الوقت الذي أظهر فيه شريط مصور أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من المبنى.

وقال وزير الدفاع ديفيد مونجويا إن عددا لم يتم تحديده محاصر داخل المبنى وإنه يجري الاستعانة بطائرات هليكوبتر لإجلاء الناس من فوق السطح .

وأكد خورخي ميلينديز رئيس خدمات الطوارئ للتلفزيون المحلي أن شخصا قفز من المبنى ولكن لم يتسن له تحديد ما إذا كان نجا .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3