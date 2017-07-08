قال مسؤولون في السلفادور إن حريقا هائلا شب في مبنى وزارة المالية يوم الجمعة مما أدى إلى محاصرة أشخاص داخل المبنى.

وأظهرت مشاهد لتلفزيون محلي شخصا يقفز من المبنى المؤلف من تسعة طوابق. وأرسلت الحكومة طائرات هليكوبتر لإنقاذ الناس من داخل المبنى بالعاصمة سان سلفادور في الوقت الذي أظهر فيه شريط مصور أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من المبنى.

وقال وزير الدفاع ديفيد مونجويا إن عددا لم يتم تحديده محاصر داخل المبنى وإنه يجري الاستعانة بطائرات هليكوبتر لإجلاء الناس من فوق السطح .

وأكد خورخي ميلينديز رئيس خدمات الطوارئ للتلفزيون المحلي أن شخصا قفز من المبنى ولكن لم يتسن له تحديد ما إذا كان نجا .

