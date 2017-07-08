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واشنطن: لا دور للأسد على المدى البعيد
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

واشنطن: لا دور للأسد على المدى البعيد

2017-07-08 07:33:39
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صرح وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس الجمعة بأن أمريكا لا ترى أي دور على المدى البعيد لعائلة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشار الوزير الأمريكية إلى أنه سيحدث انتقال في مرحلة ما بالعملية السياسية لا تشمل الأسد ولا أسرته، ولكنه قال في الوقت نفسه أن كيفية رحيل الأسد لم تتحدد بعد.

وأعرب الوزير الأمريكية عن استعداد بلاده في تصريحات على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ لمناقشة الجهود المشتركة مع روسيا لإرساء الاستقرار في سوريا، ويشمل فرض منطقة حظر طيران ونشر مراقبين لوقف إطلاق النار والتسوية لوصول مساعدات إنسانية.

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