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اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف
ميادة أشرف

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل الصحفية ميادة أشرف

2017-07-08 05:22:54

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 48 متهمًا بقتل الصحفية ميادة أشرف ومواطنة وطفل في أحداث عنف عين شمس.

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